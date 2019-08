Plaga de chinches en Girona

La plaga de chinches que apareció en el pueblo de Bàscara se ha extendido a otros municipios gerundenses y con diferentes campos de colza como puntos de origen. Ya son siete los pueblos afectados que están haciendo fumigaciones para eliminar estos insectos y no se descarta que puedan haber más. No hay constancia de picaduras y por tanto la plaga no supone ningún riesgo para la salud, pero resultan desagradables debido a su elevado número, hasta el punto de que una vecina retiró 4 kilos de ejemplares muertos de su casa.