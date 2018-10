Pittsburgh: la carta firmada por miles de personas que advierte a Trump que "no es bienvenido" en la sinagoga

"No serás bienvenido". El mensaje es claro pero a Trump parece no importarle. Los líderes de un grupo judío con sede en Pittsburgh, la ciudad en la que se produjo un tiroteo en una sinagoga el pasado sábado en el que murieron 11 personas, escribieron una carta abierta al presidente de Estados Unidos advirtiéndole que no será bienvenido en la ciudad a menos de que denuncie claramente el "nacionalismo blanco" y "pare" de atacar a las minorías.