De la piratería al coronavirus. La Liga presta su super ordenador para el seguimiento de la enfermedad. [EN]

Diseñada para asegurarse de que no se están viendo transmisiones ilegales, el ordenador se está utilizando para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Ahora que no hay juegos en absoluto y no hay objetivos que perseguir, excepto la recuperación, se puede aprovechar aún más la velocidad de procesamiento del ordenador para ayudar a la investigación, junto con más de 700,000 personas en todo el mundo que se han unido a la red folding@home en el último mes.