Los pintores se quejan de que no tienen mano de obra y yo he intentado que me contraten: la falta de experiencia y de estudios relacionados con el sector es lo que me ha impedido encontrar trabajo

Falta gente joven, el gremio está envejecido, empresas familiares cierran porque los herederos no quieren hacerse cargo, no hay mano de obra. "El problema es que no hay una formación profesional para ser pintor". "Se ha perdido la figura del aprendiz, y es algo que era necesario, contratar a alguien sin experiencia es caro, no sale rentable". Según la secretaria general de la Federación Nacional de Empresarios Pintores, la principal causa de la falta de mano de obra es la propia voluntad, sobre todo de los más jóvenes.