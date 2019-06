Pink Floyd - Comfortably numb

«Comfortably Numb» ("Cómodamente adormecido/entumecido") es la sexta canción del segundo disco de la ópera rock The Wall ("El muro") del grupo Pink Floyd. La pieza ya estructurada tras el sampling de Gilmour, se origina por una traumática experiencia vivida por Roger Waters en la gira “In The Flesh”. El 29 de junio de 1977, el líder de la banda no estaba en condiciones de presentarse en el estadio Spectrum de Philadelphia por fuertes dolores abdominales. El médico tratante le inyectó un fuerte relajante muscular.