Pingüinos gays roban un huevo a una pareja de pingüinas lesbianas en su intento por ser padres

En Holanda una pareja de pingüinos gay ha intentado ser padres por la fuerza. Las aves habitantes del zoológico Dierenpark Amersfoort, robaron un huevo del nido de una pareja de pingüinas quienes también son homosexuales. Sander Drost, cuidador del zoo informó que esta misma pareja había robado un huevo de otra especie de ave.El personal del zoo no interviene en estas actividades “ilicitas” debido a que así es la naturaleza. Lamentablemente aunque lo conserven, probablemente no eclosione pues las hembras al ser lesbianas, no han sido fecundadas