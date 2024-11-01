·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7266
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
8510
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
3687
clics
Soy Arturo González-Campos. Pregúntame
3410
clics
Juan Carlos: "Queridísimo papá…"
3510
clics
Los intocables
más votadas
779
Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España
339
El abogado de Manos Limpias deja el caso de Begoña Gómez por su uso con fines "políticos"
575
El 'fenómeno Rufián': cómo un "catalán, de izquierdas, republicano e independentista" es uno de los políticos más valorados de España
389
El PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles
360
Daniel Esteve (Desokupa) está obsesionado conmigo: me dedica a diario insultos homófobos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
7
clics
Este envío podría ser
duplicada
Asegúrate
antes de menear
Pillado un italiano disfrazado de su madre muerta para cobrar su pensión
Fue descubierto con peluca, maquillaje y uñas pintadas tratado de renovar el carné de identidad para seguir recibiendo el dinero mientras ocultaba su cadáver momificado en casa.
|
etiquetas
:
fraude pensión italia
,
mucho morro
1
0
7
K
-46
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
7
K
-46
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Leon_Bocanegra
*
#0
es duplicada.
www.meneame.net/story/descubren-italiano-disfrazado-madre-muerta-cobra
1
K
29
#1
Antipalancas21
Joer que morro le echaba el hijo, como tenia que cantar la casa donde vivía
0
K
20
#3
Arzak_
www.meneame.net/story/descubren-italiano-disfrazado-madre-muerta-cobra
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/descubren-italiano-disfrazado-madre-muerta-cobra