Pillado un italiano disfrazado de su madre muerta para cobrar su pensión

Fue descubierto con peluca, maquillaje y uñas pintadas tratado de renovar el carné de identidad para seguir recibiendo el dinero mientras ocultaba su cadáver momificado en casa.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Joer que morro le echaba el hijo, como tenia que cantar la casa donde vivía
