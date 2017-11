Pilar Urbano: "La justicia no puede permitir que se construya una operación para salvar a la infanta"

La periodista traza en La pieza 25 una crónica de las maniobras de Estado que evitaron la condena de Cristina de Borbón y Grecia por el caso Nóos. El volumen se basa en el estudio de los 71.000 folios del sumario y la intrahistoria del proceso, contada por el juez instructor José Castro."Se decide que la infanta no puede sentarse como imputada, no puede pasar al juicio oral como acusada y no puede ser condenada. Entonces el fiscal se transmuta en la defensa" Y, si las órdenes venían de arriba, como sostienen ambos..