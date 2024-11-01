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Pilar Tazón, enfermera de salud mental, sobre el aumento del 25% de ansiedad en la UPV/EHU: «Muchos alumnos sufren solos por vergüenza»

Pilar Tazón, enfermera de salud mental, sobre el aumento del 25% de ansiedad en la UPV/EHU: «Muchos alumnos sufren solos por vergüenza»

La cifra de universitarios vascos con problemas de salud mental se dispara un 25% en dos años. La red de escucha de EHU acompaña a jóvenes con problemas de ansiedad o depresión, entre otros, un recurso con cada vez «más demanda» entre el alumnado

| etiquetas: salud mental , país vasco , universidad
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1 comentarios
5 0 0 K 61 actualidad
#1 CrudaVerdad *
No creo que haya subido un 25%, sino que se reporta un 25% más y eso es bueno. Porque es hora de dejar de ocultar los problemas mentales tapando a estos con montones de alcohol, fanatismo religioso e ideológico, y drogas recreativas.

He leído que los problemas mentales son el precio a pagar por el crecimiento acelerado de nuestro cerebro de nuestra especie en tan poco tiempo: Con más bugs que Windows Me y Cyberpunk 2077 recién lanzado juntos. Luego hay que esperar generaciones para que la selección natural haga su trabajo y los que puedan lidiar mejor con los problemas mentales puedan dejar descendencia y los que no se extingan.
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