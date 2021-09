Si piensas que el acceso a la vivienda está mal, entonces mira lo que pasa cuando una empresa de Silicon Valley convierte tu barrio en multipropiedad

Pacaso adquiere viviendas, les hace una mínima reforma, crea una empresa (LLC) que es propietaria de las mismas y las reforma mínimamente, aparte de decorarlas por un profesional. Después pone a la venta un octavo de estas viviendas a compradores que pueden desear una vivienda de este tipo, pero no quieren o no pueden permitirse comprar la vivienda al completo. Su modelo de negocio está muy alejado de la multipropiedad o "timeshare" como se conoce en EEUU, dado que se trata de ser dueño de un activo y no se compra un derecho de uso temporal.