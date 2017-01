Pidna, el sol de Macedonia se apaga

Las desavenencias entre Roma y Macedonia se remontan a la segunda guerra púnica, cuando un joven Filipo V se alió con Cartago en contra de la ciudad de las siete colinas. El monarca macedonio tuvo que aprender por las malas que con Roma la fuerza bruta no solía dar buen resultado. No obstante, no sería la última vez que intentaría dar un vuelco a la expansión romana hacia el este. Encontró un nuevo aliado en la figura del poderoso rey Antíoco III. Pero tampoco obtuvo réditos.