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Piden revocar la sanción a un conductor de 71 años discapacido al que le cayó su tarjeta de aparcamiento para plazas reservadas

Piden revocar la sanción a un conductor de 71 años discapacido al que le cayó su tarjeta de aparcamiento para plazas reservadas

El Defensor del Pueblo pide al Ayuntamiento de Barcelona que revoque la multa a un discapacitado de 71 años sancionado por aparcar en una plaza solo para personas con movilidad reducida. Cuando sacaba la silla de ruedas del maletero, le cayó al suelo la tarjeta que acredita su derecho a aparcar en este espacio. La grúa se llevó el coche y tuvo que pagar 173 € para sacarlo. Después, pese a presentar alegaciones y documentación el Ayuntamiento le impuso una sanción de 200 €. El Defensor entiende que acreditó la vigencia de su tarjeta y buena fe.

| etiquetas: multa , sanción , discapacitado , insensibilidad , a saco
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11 comentarios
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arsuceno #2 arsuceno
De verdad que hay noticias y sanciones que cuesta entender...
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#4 Pixmac
Para la Policía debería ser fácil comprobar la tarjeta, que un vehículo adaptado seguro que consta en el ayuntamiento por la Tarjeta de Movilidad Reducida y puede que hasta por la exención de Impuesto de Tracción Mecánica. Ni se molestan en comprobar que el coche está autorizado.
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#10 z1018
#4 los ayuntamientos no tienen registro de vehículos adaptados ni acceso a la base de datos de beneficiarios de la tarjeta.

La tarjeta es personal, no está asociada a un vehículo sino a una persona.

De este tema, del que entiendo algo, se ha dado con cierta frecuencia el caso de usuarios que le "prestan" la tarjeta a un familiar y luego vienen a la policía a reclamar la sanción.
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Connect #5 Connect
El Ayuntamiento tiene por norma denegar los recursos a sanción. Nunca dan su brazo a torcer, lo que obliga a acudir a un abogado. Y aunque el juez de la razón, el Ayuntamiento recurre, lo que obliga a pagar más para ir a recurso. Mucha gente ahí se asusta o no tiene dinero, y se baja.

Este hombre fue al Sindic de Greuges, que aceptó el caso cuando vio que tenia razón. Le acabarán devolviendo el dinero, pero a costa de perder tiempo, que también es dinero.
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#11 El_Almondigas
#5 no es así. Si el informe del Policía Local, Civil, Guardia Urbano... Es positivo normalmente se retira la denuncia.

Flipo que en este caso no fuera así.
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Yoryo #7 Yoryo
Vehículo aparcado en zona verde, permitido a movilidad reducida, con la tarjeta visible, un GU de BCN solo se le ocurre denunciar por que la tarjeta "parece" falsa. Por suerte fue admitida la alegación, después de aportar la documentación. Molestias que se podrían evitar si antes de emitir la multa se consultasen la DDBB relacionadas.
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estemenda #6 estemenda
#0 Revisa el titular.
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Connect #8 Connect
#6 Pues ya no puedo editar.

#admin a ver si se puede corregir discapacido por discapacitado
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#3 laruladelnorte
El organismo de defensa de los ciudadanos subraya que “convertir un error involuntario en un obstáculo no rectificable, pese a los esfuerzos del interesado, que aportó documentación, pagó la tasa de la grúa y demostró la vigencia de la tarjeta, puede ser contrario al derecho a la buena administración, especialmente cuando afecta a una persona mayor que hace uso legítimo de un derecho reconocido para facilitarle los desplazamientos”.

Parece ser que el Ayuntamiento se ha pasado tres pueblos. :wall:
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ElBeaver #9 ElBeaver
Demasiados nazis envalentonados en la administración que se sienten impunes.
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#1 famufa *
Al ayuntamiento realmente se la pelan 373 euros. No quieren mostrar lo que entienden como debilidad ante una reclamación racional, sobre todo porque sienta precedentes. Son como la DGT: ni puto caso hasta que lo llevas a juicio. Si lo ven mal, reculan. Si no, tira p'alante que es gratis perder...pero que nos teman.
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menéame