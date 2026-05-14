Piden revocar la sanción a un conductor de 71 años discapacido al que le cayó su tarjeta de aparcamiento para plazas reservadas

El Defensor del Pueblo pide al Ayuntamiento de Barcelona que revoque la multa a un discapacitado de 71 años sancionado por aparcar en una plaza solo para personas con movilidad reducida. Cuando sacaba la silla de ruedas del maletero, le cayó al suelo la tarjeta que acredita su derecho a aparcar en este espacio. La grúa se llevó el coche y tuvo que pagar 173 € para sacarlo. Después, pese a presentar alegaciones y documentación el Ayuntamiento le impuso una sanción de 200 €. El Defensor entiende que acreditó la vigencia de su tarjeta y buena fe.
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La tarjeta es personal, no está asociada a un vehículo sino a una persona.
De este tema, del que entiendo algo, se ha dado con cierta frecuencia el caso de usuarios que le "prestan" la tarjeta a un familiar y luego vienen a la policía a reclamar la sanción.
Este hombre fue al Sindic de Greuges, que aceptó el caso cuando vio que tenia razón. Le acabarán devolviendo el dinero, pero a costa de perder tiempo, que también es dinero.
Flipo que en este caso no fuera así.
#admin a ver si se puede corregir discapacido por discapacitado
Parece ser que el Ayuntamiento se ha pasado tres pueblos.