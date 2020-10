La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que intervenga por la negativa a prestar asistencia de trasplante urgente por cáncer a una mujer sin papeles ingresada veintitrés días por Covid-19."Sería una denegación del deber de auxilio de no hacerle el trasplante si no tiene medios para pagarlo"."Cuando hay un incendio los bomberos no requieren de papeles para salvar la vida de las personas, por tanto la Comunidad tiene el deber de dar auxilio", asevera.