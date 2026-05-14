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Piden un año de cárcel para un hombre que profirió insultos racistas a una brasileña en plena calle en Avilés: "¿Has llegado en patera?"

Piden un año de cárcel para un hombre que profirió insultos racistas a una brasileña en plena calle en Avilés: "¿Has llegado en patera?"

El procesado, que se encontraba ebrio, trató de quitar las gafas a la víctima en Las Meanas, 'porque las hemos pagado nosotros con nuestros impuestos'

| etiquetas: asturias , avilés , machismo , mujer , hombre , gafas , patera , impuestos
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13 comentarios
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#8 Grahml *
«el procesado comenzó a molestarla, preguntándole de dónde era. Ante la respuesta de la agredida, que le contestó que era brasileña, el acusado le preguntó: “¿Has llegado en patera, de Nigeria o de Argelia?”, para, a continuación, pedirle que le enseñara el NIE y manifestarle expresiones como "no te entiendo, ¿hablas en español o en qué idioma hablas?”.

A continuación, prosigue el relato de la Fiscalía, el acusado se encaró con la víctima e intentó quitarle las gafas,

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Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#8 #10 bastante temple ha tenido la señora
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#10 MarkJay
Este es de los que luego dirá "Ya no se puede decir nada", "Estamos en una dictadura", "No hay libertad"
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#12 Toponotomalasuerte
#10 debería de decirlo con muchas f's en un mundo civilizado y coherente.
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#1 Bravok1
Cosas de fachas subnormales analfabetos....
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#4 detectordefalacias *
#1 Y delincuentes, no le quites otra medalla del fiemo.

No estaría mal que a este estercoleriado se le empezase a quitar el derecho de sufragio pasivo durante unos cuantos años como se propone en este caso... Que mierda de semejante calaña tenga derecho a voto es un insulto para la democracia.
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#9 Bravok1
#4 Muy de acuerdo. Si no sabes relacionarte en sociedad, no tienes los mínimos de respeto necesarios para la convivencia, no debes tener derecho a voto por unos años, me parece una buena medida. La secundo.
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MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo *
#4 el derecho a sufragio pasivo no es el derecho a voto sino el derecho a presentarse como candidato y ser elegido (el derecho a voto es el derecho a sufragio activo).
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Rogue #2 Rogue
Son piropos voxeros, hombre!
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#5 CuiProdestHocBellum
Si estas ratas fascistas se comportan así ahora, imaginad cuando lleguen a la Moncloa. Añoran los tiempos en los que "daban paseillos" y robaban y se quedaban con lo quisieran,
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Andreham #3 Andreham
Si este pavo se topase con Alpiste, el del apellido extranjero o cualquier vividor de PPVOX le daría un abrazo, las gracias por el trabajo bien hecho y les invitaría a una caña.

Porque al parecer no paga sus sueldos, dietas, viajes y corrupción "con sus impuestos", supongo.
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SMaSeR #7 SMaSeR
Huele a frustración por micropene
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Lekuar #6 Lekuar
La embriaguez debería dejar de ser atenuante de una puta vez. Es verdad que altera el comportamiento, pero nadie te obliga a beber.
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menéame