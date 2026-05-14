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Piden un año de cárcel para un hombre que profirió insultos racistas a una brasileña en plena calle en Avilés: "¿Has llegado en patera?"
El procesado, que se encontraba ebrio, trató de quitar las gafas a la víctima en Las Meanas, 'porque las hemos pagado nosotros con nuestros impuestos'
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asturias
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#8
Grahml
*
«el procesado comenzó a molestarla, preguntándole de dónde era. Ante la respuesta de la agredida, que le contestó que era brasileña, el acusado le preguntó: “
¿Has llegado en patera, de Nigeria o de Argelia?
”, para, a continuación, pedirle que le enseñara el NIE y manifestarle expresiones como "no te entiendo, ¿hablas en español o en qué idioma hablas?”.
A continuación, prosigue el relato de la Fiscalía, el acusado se encaró con la víctima e
intentó quitarle las gafas
,
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#13
Verdaderofalso
#8
#10
bastante temple ha tenido la señora
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#10
MarkJay
Este es de los que luego dirá "Ya no se puede decir nada", "Estamos en una dictadura", "No hay libertad"
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#12
Toponotomalasuerte
#10
debería de decirlo con muchas f's en un mundo civilizado y coherente.
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#1
Bravok1
Cosas de fachas subnormales analfabetos....
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#4
detectordefalacias
*
#1
Y delincuentes, no le quites otra medalla del fiemo.
No estaría mal que a este estercoleriado se le empezase a quitar el derecho de sufragio pasivo durante unos cuantos años como se propone en este caso... Que mierda de semejante calaña tenga derecho a voto es un insulto para la democracia.
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#9
Bravok1
#4
Muy de acuerdo. Si no sabes relacionarte en sociedad, no tienes los mínimos de respeto necesarios para la convivencia, no debes tener derecho a voto por unos años, me parece una buena medida. La secundo.
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7
#11
MoñecoTeDrapo
*
#4
el derecho a sufragio pasivo no es el derecho a voto sino el derecho a presentarse como candidato y ser elegido (el derecho a voto es el derecho a sufragio activo).
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#2
Rogue
Son piropos voxeros, hombre!
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#5
CuiProdestHocBellum
Si estas ratas fascistas se comportan así ahora, imaginad cuando lleguen a la Moncloa. Añoran los tiempos en los que "daban paseillos" y robaban y se quedaban con lo quisieran,
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#3
Andreham
Si este pavo se topase con Alpiste, el del apellido extranjero o cualquier vividor de PPVOX le daría un abrazo, las gracias por el trabajo bien hecho y les invitaría a una caña.
Porque al parecer no paga sus sueldos, dietas, viajes y corrupción "con sus impuestos", supongo.
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#7
SMaSeR
Huele a frustración por micropene
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#6
Lekuar
La embriaguez debería dejar de ser atenuante de una puta vez. Es verdad que altera el comportamiento, pero nadie te obliga a beber.
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A continuación, prosigue el relato de la Fiscalía, el acusado se encaró con la víctima e intentó quitarle las gafas,
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No estaría mal que a este estercoleriado se le empezase a quitar el derecho de sufragio pasivo durante unos cuantos años como se propone en este caso... Que mierda de semejante calaña tenga derecho a voto es un insulto para la democracia.
Porque al parecer no paga sus sueldos, dietas, viajes y corrupción "con sus impuestos", supongo.