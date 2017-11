Víctor Tormo, militante de CGT en Castelló, se enfrenta a tres años de prisión y más de 12.000 euros de indemnización por publicar en su Facebook una foto de policías secretos. A pesar de que en el año 2014 la Fiscalía solicitó el archivo de la causa al considerar que no existe delito y que ser policía no es un secreto, la acusación particular de seis policías nacionales, personados en la causa como “perjudicados”, recurrieron el archivo.