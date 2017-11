Pídele a Mercadona lo que quieras, que te traerá lo que le dé la gana

¿Limitan los pedidos online los supermercados? Lo hacen limitando el "uso de metros cúbicos" de la furgoneta pese a cobrarte por el servicio de entrega. Pero curiosamente entre ellos lo hacen de forma muy diferente. El Corte Inglés aparentemente no lo hace, Carrefour limita las cantidades, pero te avisa. El caso sorprendente es la web de Mercadona, que no dice limitarlas, las acepta y te cobra, luego por sorpresa no te entrega más que una parte (no cobrándote la totalidad) con la consiguiente sorpresa cuando lo recibes en tu domicilio.