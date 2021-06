Pide un crédito para construir una máquina del tiempo y se compromete a devolverlo antes de 1989

«Mire, en realidad no debería estar aquí pidiéndole un crédito porque el crédito ya me lo dio y yo se lo devolví hace años, pero bueno, hasta que no tenga el dinero no puedo construir la máquina del tiempo para que esto pase». Con estas palabras intentaba convencer ayer el inventor Pablo Beteta Valero, natural de Valencia, al director de una oficina del BBVA para que la entidad le financiara su proyecto «de incalculable impacto científico».