PIB per capita en Africa y China. 1980 vs 2016  

En 1980 solo había dos países en África con un PIB más bajo per cápita que China: Guinea-Bissau y Uganda. Hoy en día es una historia completamente diferente: solo Guinea Ecuatorial tiene un PIB per cápita más alto que China. Además, las Seychelles tambíen tuvieron un mayor PIB per cápita en 2016, pero es un archipiélago realmente pequeño que no se ve en este mapa.