El PIB de Japón se expande más de lo esperado y el crecimiento de China tropieza

La economía nipona avanzó en el segundo trimestre un 0,3%, por encima del dato revisado del pri era trimestre (0,1%). En China por un lado se han conocido las ventas minoristas de julio, que solo subieron un 3,7% interanual, frente al alza del 4,8% de junio y las expectativas de un avance del 4,6%. Por el otro, la producción industrial, que aumentó un 5,7% interanual en julio, su nivel más bajo desde noviembre del pasado año.