edición general
1 meneos
11 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

El PIB de Japón se expande más de lo esperado y el crecimiento de China tropieza

La economía nipona avanzó en el segundo trimestre un 0,3%, por encima del dato revisado del pri era trimestre (0,1%). En China por un lado se han conocido las ventas minoristas de julio, que solo subieron un 3,7% interanual, frente al alza del 4,8% de junio y las expectativas de un avance del 4,6%. Por el otro, la producción industrial, que aumentó un 5,7% interanual en julio, su nivel más bajo desde noviembre del pasado año.

| etiquetas: japón , china , pib , crecimiento , expansión
1 0 7 K -53 actualidad
4 comentarios
1 0 7 K -53 actualidad
salteado3 #1 salteado3 *
Otra noticia "China mal".

Japón genial porque crece un 0,3. China mal porque solo SUBE en ventas minoristas un 3,7% y un 4,6% en producción industrial, pero claro se esperaba más...

Ya le gustaría a cualquier país del mundo crecer al ritmo chino, hay que retorcer mucho los datos para que se vea como algo negativo.
10 K 115
janatxan #2 janatxan
#1 es tan descarado que da vergüenza ajena, pero estas cosas son para un público que vienen de casa con el odio adquirido, asi que no es mas que un pequeño refuerzo a su estupidez.
4 K 41
#3 josejon
#1 Todos los periódicos de economía trabajan para el mismo dueño.
3 K 29
Narmer #4 Narmer
Aunque nos tomen por idiotas, al final es plantearse por qué país apostarías como inversor a largo plazo. Creo que la mayoría lo tenemos claro.
0 K 9

menéame