El PIB de Japón se expande más de lo esperado y el crecimiento de China tropieza

La economía nipona avanzó en el segundo trimestre un 0,3%, por encima del dato revisado del pri era trimestre (0,1%). En China por un lado se han conocido las ventas minoristas de julio, que solo subieron un 3,7% interanual, frente al alza del 4,8% de junio y las expectativas de un avance del 4,6%. Por el otro, la producción industrial, que aumentó un 5,7% interanual en julio, su nivel más bajo desde noviembre del pasado año.
| etiquetas: japón , china , pib , crecimiento , expansión
Japón genial porque crece un 0,3. China mal porque solo SUBE en ventas minoristas un 3,7% y un 4,6% en producción industrial, pero claro se esperaba más...
Ya le gustaría a cualquier país del mundo crecer al ritmo chino, hay que retorcer mucho los datos para que se vea como algo negativo.