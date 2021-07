Pfizer admite que aún no ha analizado las "consecuencias y efectos" de una tercera dosis de la vacuna

El director general de Pfizer España, Sergio Rodríguez, ha informado este jueves de que siguen trabajando en la posibilidad de una tercera dosis de su vacuna y ha explicado que los ensayos clínicos "no se han parado", aunque no han tenido tiempo para analizar "los efectos y consecuencias" que tendría. Rodríguez ha pedido a los negacionistas de la pandemia que se fijen en "datos reales" y no "nieguen la realidad".