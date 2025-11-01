'Petromasculinidad': el Gobierno monta una exposición que vincula petróleo y franquismo

La exhibición ha sido financiada con los fondos Next Generation "Aquí hay petróleo». Así se llama la exposición que ha organizado el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La exhibición, que ha sido financiada con fondos Next Generation del Ministerio de Ciencia, presenta un concepto poco conocido por la opinión pública, como es la petromasculinidad, y vincula el desarrollo de energía fósil con una estrategia del franquismo.