edición general
4 meneos
13 clics
'Petromasculinidad': el Gobierno monta una exposición que vincula petróleo y franquismo

'Petromasculinidad': el Gobierno monta una exposición que vincula petróleo y franquismo

La exhibición ha sido financiada con los fondos Next Generation "Aquí hay petróleo». Así se llama la exposición que ha organizado el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La exhibición, que ha sido financiada con fondos Next Generation del Ministerio de Ciencia, presenta un concepto poco conocido por la opinión pública, como es la petromasculinidad, y vincula el desarrollo de energía fósil con una estrategia del franquismo.

| etiquetas: petromasculinidad , franquismo , next generation
4 0 5 K 18 cultura
5 comentarios
4 0 5 K 18 cultura
Pertinax #2 Pertinax
Me ha picado la curiosidad, y resulta que el término existe.
es.wikipedia.org/wiki/Petromasculinidad
2 K 35
#5 Empakus
#2 me flipa...
Me flipa la de gilipolleces que es capaz de crear esta progresía...
Y me flipa la cantidad de gente que se lo traga...
Qué burrada...
0 K 10
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Con estos payasos es difícil saber si estamos leyendo un medio serio o El Mundo Today.

O gastar el dinero de los fondos Next Generation si no se me ocurre algo útil y productivo.

El dinero no es de nadie :troll:
2 K 31
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
"cuya etiqueta se le ha atribuido -como si de un arma arrojadiza se tratara- a todos aquellos que discuten sobre el cambio climático o que creen que se debe llevar a cabo una transición energética más pausada."

Un arma arrojadiza de verdad les lanzaría yo a todos los tarados negacionistas del cambio climático o que siguen con la milonga de una transición más pausada, como si no llegáramos ya criminalmente tarde.
2 K 30
Gry #1 Gry *
¿Va de cómo los EEUU suministraron petróleo de estranjis a Franco durante la Guerra Civil?
1 K 26

menéame