El petróleo sube más del 31 % desde el inicio de la guerra de Irán y pese al alto el fuego

El barril de petróleo brent, referente en Europa, sube más del 31 % desde el inicio de la guerra en Irán hace seis semanas, hasta 95,2 dólares, a pesar de que el pasado miércoles se abarató más del 16 % tras el anuncio del alto el fuego anunciado por Estados Unidos. En el mismo periodo, desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel decidieron atacar Irán, el petróleo de Texas, conocido como West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ha subido un 44 %, hasta 96,57 dólares. El precio más alto marcado por