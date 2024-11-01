El petróleo roza el punto de no retorno para la economía mundial: "Implica el cierre de industrias y la entrada en recesión"

"El mundo se está quedando sin tiempo", asegura uno de los grandes expertos globales en energía. La economía global ya se enfrentaba a varios riesgos que hacían dudar de la continuidad del ciclo expansivo mundial, pero pocos habrían apostado a que iba a ser el petróleo el desencadenante de la crisis. El tiempo se agota y el crudo ya roza el punto de no retorno que puede derribar la economía global.