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El petróleo roza el punto de no retorno para la economía mundial: "Implica el cierre de industrias y la entrada en recesión"

"El mundo se está quedando sin tiempo", asegura uno de los grandes expertos globales en energía. La economía global ya se enfrentaba a varios riesgos que hacían dudar de la continuidad del ciclo expansivo mundial, pero pocos habrían apostado a que iba a ser el petróleo el desencadenante de la crisis. El tiempo se agota y el crudo ya roza el punto de no retorno que puede derribar la economía global.

| etiquetas: petróleo , ormuz , iran , recession , depresión economica
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
skaworld #1 skaworld
"Los mercados y los analistas (el mainstream) apostaban por un fin rápido del conflicto que devolvería al petróleo a los 60 dólares. "

Si es que te tienes que reir...
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mariKarmo #4 mariKarmo
Gracias Trump. Gracias derechas. Gracias liberales.

Panda de hijos de puta.
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Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
Esta es una crisis provocada, buscada y en todo caso no se le quiere dar solución, hay unos países perdedores y otros ganadores, para Europa es fatal, pero es peor para los países no productores de petróleo de África y Asia, además el problema añadido de los fertilizantes nitrogenados que Oriente Medio produce el 30%.
1 K 27
rusito #5 rusito *
Hay petróleo y gas natural de sobra. Que Occidente deje de meterse con Rusia e Irán y ganamos todos.
1 K 26
#6 jjmf
#5 No, no es cierto. Sí hubiera de sobra la gasolina la regalarían.
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rusito #8 rusito *
#6 Armenia paga a Rusia 177 dolares por 1000 m3 de gas natural ruso. Europa compra 1000 m3 gas ruso a 600 dolares a través de terceros países. Echemos la culpa a quien la tiene: EE.UU,Israel y la UE.
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
Ahora sÍ: Aaaaaaaaaaaahhhh (agitando las manos y corriendo en círculo)
1 K 21
#2 Pitchford
Qué pena que no se puede obligar a Usa e Israel a pagar todos los daños que están provocando, económicos y humanos.
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
Resumen: el capitalismo se va a la mierda cuando su mayor miembro y valedor se salta sus propias normas capitalistas, condenando al resto del mundo que sí las sigue.
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taSanás #7 taSanás
claro, el punto de no retorno... porque es normal que las alarmas se enciendan a 100$ el barril.
desde 1980...
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menéame