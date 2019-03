¿Qué es una petición viciosa? Muy sencillo: una que tú mismo sabes que es una gilipollez, a la que no tienes derecho, pero que planteas de todas formas, como quien compra un décimo de lotería: a ver si cuela. Extrapolado al campo de la política, las afirmaciones o peticiones viciosas son todas aquellas iniciativas que no tienen tanto por objeto intoxicar sino llamar la atención o distraerla de otros temas de los que no interesa que se hable.