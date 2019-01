El largometraje se basará en más de 55 horas de material audiovisual inédito que se grabó entre el 2 de enero y el 31 de enero de 1969, los días en los que los cuatro componentes del grupo original grabaron 'Let it be', su último disco antes de la separación. El director ha explicado que tanto las 55 horas de metraje como las 140 horas de audio disponibles harán cambiar de parecer a muchos fans del grupo.