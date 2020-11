El Pescados Rubén Burela se protege con mascarilla porque su rival se negó a hacer test

La temporada deportiva más compleja de la historia, condicionada por la pandemia, vivió este fin de semana su capítulo más surrealista. Jugadoras que dieron negativo en sus PCR compitieron con mascarillas contra rivales sin ningún tipo de protección pese a no someterse tampoco a algún test prepartido. (...)" Tratamos de buscar una solución, pero ellas argumentaron que no son obligatorios», razona Patricia González, la capitana de un Pescados Rubén Burela que no encuentra explicaciones a la imprudencia de su rival.