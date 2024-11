A pesar de la voladura de Nord Stream: el gas ruso sigue fluyendo hacia Alemania (ale)

Durante años, Alemania se abasteció de gas de Rusia de forma fiable y barata. Luego vino la guerra de Ucrania. Después de eso, no debía fluir más gas a Alemania. Pero no es asi, "el Gobierno Federal es consciente de que el gas natural licuado (GNL) ruso se está desembarcando en terminales de gas natural licuado de países europeos vecinos. El Gobierno Federal no dispone de información sobre el transporte y el consumo del gas natural licuado ruso en Europa, por lo que no puede pronunciarse sobre el porcentaje de gas almacenado".