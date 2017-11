Las personas sin electricidad tampoco duermen ocho horas

La seducción de un luminoso teléfono inteligente no es la causa de sus desvelos. Una nueva investigación afirma que hasta las personas que carecen de tecnología moderna no duermen toda la noche. Los científicos encontraron que los miembros de tres sociedades de cazadores-recolectores que no tienen electricidad –y en consecuencia, no se pasan la noche en Facebook, Candy Crush y mirando 200 canales de televisión- solo disfrutan de un promedio de 6.4 horas de sueño cada noche.