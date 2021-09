'Las personas corren el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 si ya no pueden caber en los jeans que usaban cuando tenían 21 años'

Según uno de los principales expertos mundiales en la enfermedad, profesor Roy Taylor, de la Universidad de Newcastle, los resultados, aunque preliminares, “demuestran muy claramente que la diabetes no es causada por la obesidad sino por ser demasiado pesada para su propio cuerpo”. Añadió: “Si no puede ponerse pantalones del mismo tamaño ahora, tiene demasiada grasa y, por lo tanto, corre el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, incluso si no tiene sobrepeso”.