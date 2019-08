¿Por qué las personas confían tanto en los políticos?

En España, a ninguna de las personas de la mal llamada “clase política” (que no es tal, porque no intermedia frente al Estado junto a la sociedad civil, sino que es clase estatal, residente en el Estado y garante de su forma monárquica y anti-republicana) las eligen los gobernados, mucho menos las conocen por cercanía o proximidad y en la mayoría de los casos, desconocen por completo su valía y conducta moral, ya que no son convecinos.