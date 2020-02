Las personas que alquilan su cuerpo a la ciencia en ensayos clínicos para ganarse la vida en EE.UU

Las grandes compañías farmacéuticas de EE.UU. —las conocidas como Big Pharma— no pueden poner a la venta sus productos si su eficacia y seguridad no han sido probadas antes en humanos. Gracias a estos estudios se logran importantes avances en el tratamiento de todo tipo de enfermedades, salvando la vida de millones de personas en todo el mundo. Pero estas investigaciones con humanos también comportan riesgos, aunque no todos estos "conejillos de Indias" se exponen a los mismos.