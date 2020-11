Lo personal y lo colectivo son casi la misma cosa

Lo crean o no, lo primero en lo que pensó una parte de la población cuando escuchó esta semana las normas sobre el toque de queda y el estado de alarma fue qué trampas podría hacer para saltárselas. “Rafa”, dice la señora que está delante de mí en la cola de la pescadería −sesenta y pico, apariencia de clase alta, un cierto desdén soberbio en la voz−, “¿hay controles policiales en la carretera cuando vienes del pueblo a trabajar por la mañana? Tengo que salir este puente sin que me pillen. A ver si te crees que me voy a quedar aquí”.