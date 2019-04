Los persas sasánidas, los otros “bárbaros” que hicieron frente a Roma

El que mejor nos describió a los persas sasánidas fue el último gran historiador romano, Amiano Marcelino: “Eran delgados, con ojos de chivo, esplendidas barbas y largas caballeras. Cuando no combatían, vestían con túnicas de brillantes y de llamativos colores, llenos de pulseras y collares de oro y perlas. Pero no dudaban en transformarse para combatir como astutos guerreros, a los que no les temblaba el pulso si debían despellejar vivos, ni a los rivales, ni a sus propios esclavos”.