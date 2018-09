La cadena de televisión 'DMAX' emitió el pasado martes, 18 de septiembre, una nueva temporada de 'Famosos en peligro', el programa presentado por Bear Grylls, conocido como 'El último superviviente', grabado recientemente en Tenerife junto a la actriz Ker Russel (Felicity, Hallmark Hall of Fame o We Were Soldiers).