Un perro adoptado no dejaba de observar a sus adoptantes mientras dormían

¿Te imaginas adoptar a un perro de una protectora animal y descubrir con sorpresa que no os deja de mirar durante toda la noche? Pues bien, esta es la historia real de una familia que pasó por esta situación. Cuando esta familia adoptó a un Golden Retriever de una protectora no podía estar más feliz. Además de un perro noble, juguetón, cariñoso… descubrieron noche tras noche que tenía un hábito muy curioso: el perro no dejaba de observarles por la noche mientras dormían desde la puerta de su dormitorio, en el que habían puesto una barrera.