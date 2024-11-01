edición general
Peromingo admite que el protocolo de las residencias fue "discriminatorio" y echa toda la culpa a Mur | Público

Mur y Busca no se presentan a declarar y los abogados de la acusación pedirán que se dicte una "orden de búsqueda y captura" de los dos exaltos cargos de Ayuso....

Antipalancas21
Carlos Mur ejerce como alto cargo de responsable sanitario en Andorra, es fácil pillarlo.
woody_alien
{0x1f3b5} N'hi ha un que aixeca un Mur
i l'altre que el Buscaaaa {0x1f3b6}
Lamantua
Derechuzos meneantes y otras joyas socialistas (que callaban como putas) . No era Pablo Iglesias el responsable..? :hug: :hug: :hug:
