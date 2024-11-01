·
Peromingo admite que el protocolo de las residencias fue "discriminatorio" y echa toda la culpa a Mur | Público
Mur y Busca no se presentan a declarar y los abogados de la acusación pedirán que se dicte una "orden de búsqueda y captura" de los dos exaltos cargos de Ayuso....
etiquetas
:
peromingo
,
residencias
,
mur
#1
Antipalancas21
Carlos Mur ejerce como alto cargo de responsable sanitario en Andorra, es fácil pillarlo.
0
K
20
#2
woody_alien
N'hi ha un que aixeca un Mur
i l'altre que el Buscaaaa
0
K
13
#3
Lamantua
Derechuzos meneantes y otras joyas socialistas (que callaban como putas) . No era Pablo Iglesias el responsable..?
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
i l'altre que el Buscaaaa