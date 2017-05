Pero, ¿tú sabes lo que es una nación?

A la hora en la que se celebraba el debate (lunes 15 de mayo) entre los tres candidatos a la secretaria general del PSOE, me encontraba volando hacia San Sebastián para presentar allí mi libro Los idus de octubre, una reflexión sobre la crisis de la socialdemocracia europea en general y la del PSOE en particular. No pude, pues, verlo en directo, pero después he visionado algunas partes y he escuchado muchos comentarios al respecto