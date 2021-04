Pero... ¿tiene futuro el fútbol?

En USA se ha comprobado que los esports integran mejor a los alumnos con pocas habilidades comunicativas y su implantación en institutos tiene un crecimiento exponencial. Mientras, la generación zeta está abandonando las retransmisiones deportivas en directo. Se dice que no pueden fijar la atención más de ocho segundos, pero la realidad es que no lo hacen donde no hay estímulos, en los videojuegos la mitad puede estar más de tres horas. Sumado a la fragmentación de audiencias con las cámaras autónomas, el fútbol enfrenta un futuro complicado.