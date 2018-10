May contempla la idea de extender el periodo de transición, algo que no ha sido bien recibido por el ala más euroescéptica de su partido, el Conservador. Según revela hoy el diario "The Times", ese periodo podría durar años al revisarse posiblemente en forma anual su extensión, mientras que los euroescépticos han insistido en que no se debe aceptar un acuerdo que trate a Irlanda del Norte diferente del resto del país.