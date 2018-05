Una periodista de TVE denuncia la censura a los abucheos a Rajoy en Alicante

"Hoy mismo, en el Telediario nadie ha podido oír, los telespectadores no han podido oír los abucheos que ha recibido Mariano Rajoy en Alicante, cuando sí han podido oír de una forma, digamos, mucho más magnificada o en posiciones mucho más altas de las escaletas, abucheos a Carmena o a Susana Díaz. No se tratan con el mismo rasero las informaciones que afectan a la oposición o al Gobierno. Pero pasa con todo. Los casos de corrupción que afectan al PP suelen o no ir o ir muy diluidos en las escaletas, descontextualizados completamente.