"Periodista" de Ok diario intenta contactar conmigo para que acuse a Gabilondo de pederastia…

…en su etapa como profesor. Fliparía de no ser porque en la anterior campaña electoral hizo lo mismo uno de El Pais. Hubo un tiempo en el que esa palabra señalaba un oficio honrado… Aclaro la razón de esas llamadas: publiqué hace años unas entradas en mi blog (ahora cerradas por amenaza de demanda) sobre la violencia que se ejercía en nuestro colegio sobre los alumnos. Y no, entre los frailes que desahogaban su amargura con nosotros no estaba Gabilondo,