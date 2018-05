Una periodista se metió en el mundo del póker para un artículo. Se volvió tan buena que dejó el periodismo  

La vida de una escritora y periodista habitual de medios como The New York Times, The Atlantic o Slate ha dado un giro de 180 grados gracias a los descubrimientos hechos en su última investigación para un libro. Maria Konnikova iba a pasar unos meses empapándose de la idiosincrasia del universo del poker profesional, con tan mala suerte que ha descubierto que es demasiado buena con las cartas. Por el momento ha pospuesto la escritura del libro, ha cancelado sus colaboraciones y se está concentrando en sus próximos torneos.