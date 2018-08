Bayly contó que “yo me enteré del plan durante la semana (…) y me dijeron ‘el sábado vamos a matar a Maduro con drones’ y yo les dije ‘hágale’, yo pensaba que estaban fanfarroneando”. Bayly agregó que “de no haber mediado la interferencia digital probablemente habrían tenido el éxito deseado, es una lástima, los conspiradores han fallado por esta vez pero no por eso van a desmayar, seguramente están preparando un próximo atentado”.