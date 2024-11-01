El periodista Gabriel Ben-Tasgal en Voz News: “No creo que Trump esté planificando una invasión sino controlar las bases nucleares iraníes”

“No creo que el régimen iraní ceda porque sería reconocer una especie de bandera blanca, y con estos dirigentes eso lo veo medio imposible. […] Las evaluaciones más optimistas son que Irán ha perdido ya 200 mil millones de dólares, por lo que no va a recuperar cobrando más dinero por una producción que probablemente se limite en las próximas horas o días. […] El ejército iraní es un tigre de papel y ha demostrado ser un tigre de papel. Tiene ciertas cualidades militares pero no para enfrentar a Estados Unidos.”