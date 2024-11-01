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El periodista Gabriel Ben-Tasgal en Voz News: “No creo que Trump esté planificando una invasión sino controlar las bases nucleares iraníes”

“No creo que el régimen iraní ceda porque sería reconocer una especie de bandera blanca, y con estos dirigentes eso lo veo medio imposible. […] Las evaluaciones más optimistas son que Irán ha perdido ya 200 mil millones de dólares, por lo que no va a recuperar cobrando más dinero por una producción que probablemente se limite en las próximas horas o días. […] El ejército iraní es un tigre de papel y ha demostrado ser un tigre de papel. Tiene ciertas cualidades militares pero no para enfrentar a Estados Unidos.”

| etiquetas: gabriel ben-tasgal , irán , eeuu , irak , afganistán , perdidas , israel
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6 comentarios
2 1 4 K 10 actualidad
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Mira, si hay un artículo dedicado a ese payaso.

www.trtespanol.com/article/1493518400

¿Quién es Ben-Tasgal y cómo desinforma sobre Palestina en Latinoamérica?
Los medios presentan al argentino Gabriel Ben-Tasgal como un “experto” en Oriente Medio. Sin embargo, promueve el odio contra Palestina, dirige un ‘think-tank’ israelí y es sospechoso de espionaje.
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#2 Nasser
Un imbécil más y punto
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ostiayajoder #3 ostiayajoder
El enesino SUBNORMAL q viene con q Trumo tiene un plan y q juega al ajedrez en 4D.

El plan de Trump es q TU, un NPC de meneame pienses q.es retrasado mental para.... yo que se....

Pq solo tiene a su disposicion el puto ejercito mas poderoso del mundo y la puta economia mas poderosa del mundo y claro, con eso no vas a ningun lado, necesita recurrir a engañarte a TI, meneante.
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YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre
Ajá, y lo va a hacer a distancia :shit:
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#1 rogerillu
Y si no, pues le tiramos un pepino nuclear y fuera. Total, ya lo han hecho otras veces y siguen siendo los buenos de la película.
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#6 Russin
Un sionista más. Y él no lo oculta. Irrelevante .
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menéame