El periodista Gabriel Ben-Tasgal en Voz News: “No creo que Trump esté planificando una invasión sino controlar las bases nucleares iraníes”

“No creo que el régimen iraní ceda porque sería reconocer una especie de bandera blanca, y con estos dirigentes eso lo veo medio imposible. […] Las evaluaciones más optimistas son que Irán ha perdido ya 200 mil millones de dólares, por lo que no va a recuperar cobrando más dinero por una producción que probablemente se limite en las próximas horas o días. […] El ejército iraní es un tigre de papel y ha demostrado ser un tigre de papel. Tiene ciertas cualidades militares pero no para enfrentar a Estados Unidos.”
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¿Quién es Ben-Tasgal y cómo desinforma sobre Palestina en Latinoamérica?
Los medios presentan al argentino Gabriel Ben-Tasgal como un “experto” en Oriente Medio. Sin embargo, promueve el odio contra Palestina, dirige un ‘think-tank’ israelí y es sospechoso de espionaje.
El plan de Trump es q TU, un NPC de meneame pienses q.es retrasado mental para.... yo que se....
Pq solo tiene a su disposicion el puto ejercito mas poderoso del mundo y la puta economia mas poderosa del mundo y claro, con eso no vas a ningun lado, necesita recurrir a engañarte a TI, meneante.