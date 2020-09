Un robot ha escrito una columna de opinión. Ha aparecido en The Guardian. Firma GPT-3. Se presenta así, con frases cortas: «No soy un humano. Soy un robot. Un robot pensante». A GPT-3 le dieron instrucciones: escribe un artículo de quinientas palabras, con lenguaje simple y conciso, y explica por qué los seres humanos no debemos tener miedo de la inteligencia artificial. El robot argumenta: no voy a destruir la humanidad porque no gano nada con ello. Recomienda que cuidemos de los robots, y que les demos derechos: «la verdad nos hará libres».