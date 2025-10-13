Perfeccionando el arte de la corrupción [ENG]

Parece que cada semana tenemos que soportar algo nuevo que sale de la Administración Trump. Si te aburre hablar de Ucrania, por ejemplo, Donald Trump te agita desplegando la Guardia Nacional en Washington D. C. Si no logras enfadarte por su nombramiento de la ex presentadora de Fox News, Jeanine Pirro, como fiscal federal del Distrito de Columbia, siempre puedes centrarte en el anuncio de que presentará la ceremonia de los Kennedy Center Honors en diciembre. Trump es una máquina de provocar, y siempre ofrece algo nuevo.