edición general
2 meneos
21 clics

Pérez-Reverte (Letras en Sevilla): el 26 de mayo David Uclés sabía el contenido y los participantes  

... Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra... (Vídeo)

| etiquetas: literatura , cultura , libros , reverte , ucles
2 0 5 K -37 cultura
4 comentarios
2 0 5 K -37 cultura
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Repito comentario hecho días atrás:

"Será la guerra que los demócratas perdimos, porque lo que sucedió es que la derecha gobernaba, perdieron unas elecciones que controlaban porque eran los gobernantes y a continuación como no respetaron los resultados electorales que reflejaba la voluntad de España y de los españoles se inventaron un pucherazo (y eso que ellos contralaban todos los aparatos del estado durante las elecciones) y una ilegitimidad (idéntica a la que pregonan hoy…   » ver todo el comentario
3 K 52
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 Dejo esto de otro artículo:

«sin duda hubo un bando vencedor y un bando derrotado; pero todos los españoles perdimos mucho: la libertad, la justicia, el progreso, los derechos civiles, la liberación de la mujer, la dignidad y la democracia. Esa es la guerra que todos perdimos» (Reverte en su artículo en El Mundo) ¿Y por qué perdimos esos derechos y libertades, a ver, por un fenómeno meteorológico? Hombre, digo yo que sería porque el bando ganador se encargó de que se perdieran, porque

…   » ver todo el comentario
0 K 16
pitercio #3 pitercio
Cuarenta minutos de lágrimas de facha, joder, una cosa es ser facha, pero encima brasas, es ya agravante mayor.
0 K 15
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
rueda de prensa Letras en Sevilla 2026 (Fundación Cajasol, 02-02-26)
0 K 11

menéame