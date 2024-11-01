·
2
meneos
21
clics
Pérez-Reverte (Letras en Sevilla): el 26 de mayo David Uclés sabía el contenido y los participantes
... Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra... (Vídeo)
|
etiquetas
:
literatura
,
cultura
,
libros
,
reverte
,
ucles
2
0
5
K
-37
cultura
4 comentarios
2
0
5
K
-37
cultura
#2
Sergio_ftv
Repito comentario hecho días atrás:
"Será la guerra que los demócratas perdimos, porque lo que sucedió es que la derecha gobernaba, perdieron unas elecciones que controlaban porque eran los gobernantes y a continuación como no respetaron los resultados electorales que reflejaba la voluntad de España y de los españoles se inventaron un pucherazo (y eso que ellos contralaban todos los aparatos del estado durante las elecciones) y una ilegitimidad (idéntica a la que pregonan hoy…
» ver todo el comentario
3
K
52
#4
MiguelDeUnamano
#2
Dejo esto de otro artículo:
«sin duda hubo un bando vencedor y un bando derrotado; pero todos los españoles perdimos mucho: la libertad, la justicia, el progreso, los derechos civiles, la liberación de la mujer, la dignidad y la democracia. Esa es la guerra que todos perdimos» (Reverte en su artículo en El Mundo) ¿Y por qué perdimos esos derechos y libertades, a ver, por un fenómeno meteorológico? Hombre, digo yo que sería porque el bando ganador se encargó de que se perdieran, porque
…
» ver todo el comentario
0
K
16
#3
pitercio
Cuarenta minutos de lágrimas de facha, joder, una cosa es ser facha, pero encima brasas, es ya agravante mayor.
0
K
15
#1
YSiguesLeyendo
rueda de prensa Letras en Sevilla 2026 (Fundación Cajasol, 02-02-26)
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
