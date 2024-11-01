Los peregrinos convierten Santiago de Compostela en un nuevo foco mundial de turismo excesivo

Mientras algunos residentes de Barcelona intentaban repeler un tsunami de turistas con pistolas de agua de plástico, una asociación de vecinos en Santiago de Compostela optó por un enfoque más cordial: una guía de buenos modales para los visitantes de su ciudad, el punto final de la peregrinación más famosa del mundo católico. Recordaba a los turistas mantener el ruido bajo, respetar las normas de tráfico y usar protectores de plástico en los bastones de senderismo para evitar dañar las estrechas calles adoquinadas: parece que tuvo poco éxito.