Pere Aragonès: "Para hacer más llevadero el dolor que causa la prisión, cualquier medida será bienvenida"

Nunca se habían visto tan pocas corbatas en el Palau de la Generalitat. El nuevo president, Pere Aragonès, es de los pocos que la lleva. No le gusta nada que los medios se refieran a él como un millennial. Más allá de las etiquetas, lo que no es debatible es que con 38 años se ha convertido en el más joven de los molt honorables que ha tenido Catalunya desde la restauración de la democracia. A diferencia de Quim Torra, él sí ha ocupado el despacho reservado al president. No es la única, pero es una manera de marcar diferencias con su antecesor.