«Los que perdieron la Guerra Civil han intentado ganarla en el cine y en las aulas»: vea Zona Antiwoke

Zona Antiwoke es un programa semanal en el que los periodistas de El Debate José Antonio Méndez y Álex Navajas se sientan frente a frente para rebatir a quienes quieren hacer de lo woke una seña de identidad propia de nuestro país.
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Una verguenza, son unos resentidos.
Es un corolario importante.
¿un programa semanal que esta en contra de la injusticia social, el racismo y la desigualdad?
Es decir, a favor de la injusticia social, el racismo y la desigualdad
Y según la definición de los suyos, que mi definición de woke es: Vocablo usado para definir a los que odias cuando eres gilipollas y te dejas llevar por modas políticas absurdas.
Todo en orden.
PS: me hace gracia que esta gente luego hable de "buenismo" y cosas así....cuando su mesías era un jipi buenista que vino a hacerle un lavado de cara a su vengativo y cruel Yaveh
¿Seguro que existe de eso en ese "medio"?
Vamos lo de siempre en esta gentuza.