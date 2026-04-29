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«Los que perdieron la Guerra Civil han intentado ganarla en el cine y en las aulas»: vea Zona Antiwoke

«Los que perdieron la Guerra Civil han intentado ganarla en el cine y en las aulas»: vea Zona Antiwoke

Zona Antiwoke es un programa semanal en el que los periodistas de El Debate José Antonio Méndez y Álex Navajas se sientan frente a frente para rebatir a quienes quieren hacer de lo woke una seña de identidad propia de nuestro país.

| etiquetas: zona , antiwoke , woke , españa , golpe de estado , guerra civil , cine
8 0 12 K 13 actualidad
21 comentarios
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Comentarios destacados:      
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Cuanta basura queda por sacar en este pais
12 K 136
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Zona fascista, más bien. Porque vaya tela...
6 K 71
skaworld #4 skaworld
No solo ellos, judios maricas y rojos tambien han intentado hacer de menos al III Reich.

Una verguenza, son unos resentidos.
2 K 48
XtrMnIO #7 XtrMnIO
"Los que perdieron la guerra civil", es decir, se reconocen como tardofranquistas.
3 K 45
Ludovicio #9 Ludovicio *
#7 Y también se reconocen como orgullosos de que su opción política ganase el poder con sangre.

Es un corolario importante.
0 K 11
XtrMnIO #21 XtrMnIO
#9 Y gracias al apoyo que tuvieron del régimen de Hitler y el de Mussolini, y a la Banca March, que si no se hubieran comido una mierda pinchada en un palo, que mientras a la democracia española el resto de países le daban de lado, a los golpistas no les faltó de nada en ayuda exterior.
0 K 12
#15 mstk *
"Woke" (del inglés, "despierto") es un término originalmente afroamericano que significa estar alerta ante la injusticia social, el racismo y la desigualdad.

¿un programa semanal que esta en contra de la injusticia social, el racismo y la desigualdad?
3 K 43
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#15 ahi los abogados de DeSantis se cubrieron de gloria
1 K 28
mente_en_desarrollo #17 mente_en_desarrollo *
#15 En contra de los que están en contra.
Es decir, a favor de la injusticia social, el racismo y la desigualdad

Y según la definición de los suyos, que mi definición de woke es: Vocablo usado para definir a los que odias cuando eres gilipollas y te dejas llevar por modas políticas absurdas.
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Blackat #3 Blackat
Y esto amijos, es lo que pasa cuando se prohibe el aborto...que se nos llena la sociedad de hijos de puta.
2 K 31
The_Ignorator #13 The_Ignorator
Propagandistas católicos haciendo propaganda católica.
Todo en orden.

PS: me hace gracia que esta gente luego hable de "buenismo" y cosas así....cuando su mesías era un jipi buenista que vino a hacerle un lavado de cara a su vengativo y cruel Yaveh
1 K 21
CharlesBrowson #18 CharlesBrowson
aun con esas? todo ese rollito huele ya a naftalina muy pasada, que turras
1 K 19
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
"los periodistas de El Debate"

¿Seguro que existe de eso en ese "medio"?
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#19 VFR
#0 Gracias por la información
0 K 13
#8 davidvsgoliat
"Zona antiwoke". Ya con esa basura de nombre, qué cabe esperar de la bazofia de contenido. :-D
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lonnegan #5 lonnegan
Señor @Verdaderofalso haces rage bait?
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Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#5 soy como Jane Goodall
1 K 28
#12 concentrado
#10 Qué más quisieras :troll:
2 K 49
Io76 #14 Io76
La asociación católica de propagandistas reclamando que solo existe una verdad, la suya, y que solo ellos tienen derecho a adoctrinar.
Vamos lo de siempre en esta gentuza.
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Nihil_1337 #20 Nihil_1337
Vaya basura mental. Los que perdieron la guerra civil dicen los subnormales, cuando lo único que han hecho ellos para "ganarla" es salir del coño fascista de su madre.
0 K 7
Caravaggio #11 Caravaggio
Zona asleep... vamos que... menudo ridiculo.
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menéame